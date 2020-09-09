Алтайский Пухляш начал заниматься фитнесом. Правда, только в сериале

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа Little Big, снялся в новом комедийном сериале "Фитнес" на ТНТ. Кого именно сыграл Дмитрий – неизвестно. На телеканале сообщили, что его появление в сериале, да еще с таким говорящим названием, в очередной раз напомнит всем телезрителям о таком понятии, как боди-позитив.

Комедийный сериал "Фитнес" сняли создатели фильма "Холоп", сериала "257 причин, чтобы жить". Он рассказывает о спортивном клубе, куда случайно попадает девушка Ася. Ее фигура далека от идеала и портит ей всю жизнь: парень не любит Асины формы, подруга осуждает их за спиной. Героиня намерена во что бы то ни стало привести себя в порядок. Она устраивается администратором клуба, а после работы занимается на тренажерах.

Отметим, что Дмитрий Красилов стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снимался в двух клипах Little Big, в том числе на песню, с которой музыкальный коллектив собирался ехать на Евровидение. Сам Пухляш сейчас живет в Москве и планирует строить актерскую карьеру. Например, он сыграл небольшую, эпизодическую роль в ленте Федора Бондарчука "Притяжение".