Гордость компании. Сотрудник "Росводоканала" получил благодарность президента РФ

Слесарь барнаульского "Росводоканала" Сергей Решетов награжден благодарностью президента Российской Федерации. Мастер получил награду за то, что в совершенстве знает городской водопровод и умеет устранять различные нештатные ситуации на сетях водоснабжения.

"Когда приезжаешь устранять поломку, сразу забываешь о личном комфорте. Особенно в холода, когда может и котельная "встать", и батареи разморозиться. Сразу думаешь о том, что нужно быстро и качественно сделать свою работу, чтобы у людей в домах вода скорее появилась. А после того как дело сделано и водоснабжение восстановлено, вот тогда и возникает гордость за профессию и свой коллектив", – рассказал Сергей Решетов.

Сергей Решетов работает с апреля 1982 года. Он начал трудиться слесарем-ремонтником в управлении водопроводно-канализационного хозяйства Барнаула. В сибирские морозы на коммунальных сетях часто случались нештатные ситуации, где Сергей проявлял личную самоотверженность. Он первым спускался в траншею с ледяной водой, чтобы устранить повреждения.

Коллеги отмечают изобретательский талант и находчивость Сергея Решетова. К его мнению всегда прислушивается и начальник цеха, и главный инженер предприятия, и гендиректор водоканала.

В 2014 году портрет Сергея Решетова поместили на городскую Доску почета "Слава и гордость Барнаула". В копилке его городских и краевых наград – медаль "За честь и мужество", юбилейная медаль Алтайского края, почетная грамота управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, благодарственное письмо администрации города Барнаула, почетная грамота ГК "Росводоканал". Также в конкурсе предприятия "Лучший по профессии" Сергей Решетов всегда занимает призовые места.