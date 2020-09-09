Число пострадавших от укусов клещей в Алтайском крае растет

Число обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей в Алтайском крае за минувшую неделю выросло на 163, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"С начала сезона активности клещей (24 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 9815 человек, из них 2960 детей до 14 лет. В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрированы 3043 человека, в том числе 761 ребенок", — говорится в сообщении.

Из числа пострадавших у 18 жителей региона, в том числе у четырех детей, выявили клещевой вирусный энцефалит. За всеми, кому это было необходимо, установили медицинское наблюдение, а также ввели иммуноглобулин.

В каждом 20-м случае присасывания вирусологи обнаружили у паукообразных вирус клещевого энцефалита, у 11,7% – возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Чаще всего клещи кусают жертв в сельской местности и в лесополосах. Так, 80% пострадавших на прошлой неделе пострадали от присасывания при сборе грибов.

Также в ведомстве напомнили, что с конца августа в Алтайском крае активизировались клещи рода Дермацентор — переносчиков возбудителей сибирского клещевого тифа. Высокая активность таких клещей ожидается до конца сентября, а при условии сухой и теплой осени они встречаются и в октябре.