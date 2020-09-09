Работа в удовольствие. Семь видов хобби, способных принести доход

Снять стресс, отвлечься от бытовых проблем и реализовать творческий потенциал можно с помощью хобби. Кроме того, иногда увлечение приносит прибыль. Чем заняться, чтобы получать дополнительный, а может, и основной доход?

Рукоделие

Уникальная одежда, сшитая или связанная по индивидуальному заказу, всегда в цене. Также пользуются популярностью поделки в виде картин из лент и бисера, авторские игрушки, шляпки и прочее. Развить маленький бизнес можно с помощью рекламы в социальных сетях, участию в конкурсах, розыгрышах.

Рисование

Выпускники школы рисования и "самоучки" могут превратить увлечение в источник дохода. Картины можно продавать на выставках, в личном блоге, через рекламу, на рынке. А поклонники компьютерной графики могут пройти курс иллюстрации онлайн и создавать в Adobe Illustrator готовые композиции, логотипы.

Компьютерные игры

Любители гаджетов и компьютеров могут растить прокаченных персонажей до высокого уровня с целью продажи новичкам или более слабым игрокам. И игра, и заработок одновременно.

Изготовление тортов

Многие покупатели ценят свежие и натуральные десерты ручной работы: торты, трайфлы, капкейки, чизкейки, макаруны. Если выпечка – ваша страсть, то постепенно и вы найдете свою нишу.

Передержка и выгул животных

Не все хозяева могут взять питомца в отпуск, и готовы временно передать его другому человеку. Любовь к животным, свободный график и место для четвероного – все, что нужно небольшого бизнеса. Передержкой кошек и хомяков можно заниматься и в небольшой квартире.

Составление родословных

Если вы умеете собирать информацию по крупицам, знаете, где и как можно "копнуть" в историю глубже, а также умеете реставрировать сканы старых фотографий – это занятие для вас. Найдутся люди, готовые заплатить за иллюстрированный альбом с "летописью" своей семьи.

Ремонт техники

Те, кого увлекают разбор техники и процесс поиска неполадок в приборе, могут зарабатывать любимым. Починить стиральную машину, телевизор, собрать недорогой компьютер – это услуги, потребность в которых не иссякает.