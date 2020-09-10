Бессмертный лебедь. В Барнауле открыли выставку, посвященную великой балерине ХХ века

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экспозицию от главного театрального музея страны им. А.А. Бахрушина открыли в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 9 сентября. Посвящена она величайшей русской балерине Анне Павловой. Ее миниатюра-монолог "Умирающий лебедь" стала одним из высоких эталонов балетной школы. Из последующих танцовщиц только Майе Плесецкой удалось приблизиться к уровню Павловой.

Выставка стала первым партнерским проектом музеев, осуществленным в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Алтайского края и ГЦТМ имени А.А. Бахрушина при грантовой поддержке губернатора края. В экспозиции представлены личные вещи балерины, ее скульптурные портреты, редкие кадры кинохроники, запечатлевшие танец Павловой, и, конечно, фотографии. Выставка в ГМИЛИКА будет работать до 11 октября.