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Как на Алтае проводят национальный финал WorldSkills

, ИА "Амител"
Из-за пандемии чемпионат для молодых профессионалов проходит по-новому
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

6 сентября в Алтайском крае и по всей стране начался восьмой Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Изначально соревнования должны были пройти еще в июле. Принимать участников чемпионата со всей страны готовился Новокузнецк. Но из-за пандемии планы поменялись: WorldSkills Russia проводят осенью, а участники выполняют задания у себя в регионах, где площадки для них организовали на базе профессиональных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. В Алтайском крае при поддержке регионального Министерства по образованию и науки организовали 14 таких площадок. Amic.ru побывал на одной из компетенций в Барнауле и узнал, как проходят соревнования в новом формате. Рассказываем, где и как состоится финал в Алтайском крае, как определить лучшего в кирпичной кладке и электромонтаже и почему WorldSkills называют настоящей кузницей кадров для крупнейших российских предприятий.

16 часов тяжелой работы

В мастерской Алтайского государственного колледжа организовали площадку по компетенции "Электромонтаж". Здесь трудится 21-летний Алексей Жаравин. Выпускник АГК прошел региональный отбор и теперь представляет Алтайский край в национальном финале.

Вот только вместо федеральных экспертов и толпы зрителей – три преподавателя колледжа и несколько видеокамер. Из-за пандемии финал стал дистанционно-очным: участники выполняют задания в своем регионе, а эксперты со всей страны следят за ними и оценивают их работу онлайн.

Электромонтаж – одна из самых сложных компетенций на WorldSkills. Задание для участника: смонтировать два электрощита – коммунальный и производственный. Алексею нужно с нуля собрать и подключить все схемы, запустить систему и запрограммировать конструкцию так, чтобы все работало как часы. На выполнение выделено 16 часов: это три дня напряженной работы с часовыми перерывами на обед.

"Работы много, поэтому делать все приходится быстро. Особо отдыхать некогда. Пока получается неплохо, я считаю. Но расслабляться рано – впереди самое ответственное. Нужно все проверить и запрограммировать. Принять участие в конкурсе меня позвал мой преподаватель. Я посмотрел прошлые чемпионаты и удивился – такой интерес к моей профессии. Сначала я принял участие в региональном чемпионате Алтайского края в прошлом году и победил. Поэтому я здесь. Свое будущее я связываю с энергетикой, и мне есть что показать экспертам", – рассказал во время перерыва Алексей.

На большом экране – прямые включения из всех регионов, где другие участники тоже долго и кропотливо монтируют электрощиты. За каждым следят независимые эксперты из всех уголков страны: уже состоявшиеся профессионалы и сотрудники крупных энергетических компаний, которые ищут на конкурсе новые кадры.

"Здесь каждый на голову выше сверстников"

Очно за Алексеем наблюдает преподаватель АГК и его наставник Андрей Губанов. Мастер производственного обучения все 16 часов может лишь наблюдать и оценивать. За любую подсказку участника могут дисквалифицировать. Все очень серьезно: даже для того чтобы заменить неисправный инструмент, приходится делать онлайн-заявку организаторам.

"Новый формат очень сложный. Я бы даже сказал, для экспертов он сложнее, чем для участников. Они выполняют те же задания, что и должны, только в домашних условиях. А нам нужно подготовить все для площадки: инструменты, расходный материал. Здесь нам Минобр края помог все быстро организовать. И по-человечески это тяжело: наблюдаешь за своим подопечным, которого учил. Хочешь что-то подсказать, а нельзя. Но Алексей – очень способный электромонтер. Уверен, он справится", – рассказывает Андрей Губанов.

По словам Губанова, каждый участник, который проходит через WorldSkills, независимо от компетенции, "на голову выше" других своих сверстников. Жесткие условия конкурса – это проверка не только на мастерство, но и на выносливость, усидчивость и стрессоустойчивость.

Свой результат Алексей Жаравин узнает только 21 сентября, когда будут подводить итоги по всем компетенциям. Просто справиться с заданием мало: эксперты будут пересматривать видео и оценивать подход к заданию, планирование и многие другие параметры. Победители и призеры получат возможность представлять уже не Алтайский край, а всю Россию на европейских и мировых чемпионатах WorldSkills.

Но для конкурсантов намного важнее, что на соревнованиях они находятся под пристальным вниманием потенциальных работодателей, считает Губанов.

"Все наши выпускники, которые проходят через WorldSkills, устраиваются хорошо. Задания здесь такие, что даже не каждый опытный профессионал идеально справится. А потому за ним активно следят конструкторские бюро и крупные монтажные фирмы. Для ребят это прекрасная возможность проявить себя и устроить свое будущее", – добавил Губанов.

И кирпич положить, и беспилотник посадить

Всего в крае организовали 14 таких площадок при поддержке регионального Министерства образования и науки: 11 – в Барнауле, две – в Бийске и одну – в Павловске. В числе кураторов фестиваля и институт развития образования им. Топорова. В этом году в финал WorldSkills вышли 36 участников с Алтая, которые выступают в 28 компетенциях.

Так, лучшим молодым фрезеровщиком страны попытается стать Виктор Рейзе, а мастерство токаря продемонстрирует Андрей Рогов. Площадку для них подготовили в Алтайском политехническом техникуме. Там же находится и площадка по ювелирному делу: наш регион в этом году представляет Павел Левченко.

Поддержал ребят и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который пожелал им удачи, побед и отметил, что чемпионат открыл для каждого из участников новые возможности, показал доступность профессионального и интеллектуального роста. Губернатор также выказал огромное уважение наставникам ребят, которые вкладывают в них свои знания, силы и душу.

Добавим, компетенций на WorldSkills очень много, здесь соревнуются даже в кирпичной кладке и авторемонте.

Но самые зрелищные дисциплины на WorldSkills – юниорские, для ребят в возрасте от 14 до 16 лет. Организаторы называют их компетенции "профессиями будущего". Алтайский край в фФинале выступит по пяти дисциплинам: "Веб-дизайн и разработка", "Изготовление прототипов", "Мобильная робототехника", "Разработка виртуальной и дополненной реальности", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". Площадки для таких соревнований нужны особые, а потому их организовали на базе детского технопарка "Кванториум.22".

Всего же в этом году в национальном финале участвуют более трех тысяч человек. WorldSkills проходит в России уже восьмой год, и этот – самый масштабный за все время. На чемпионате представлено 210 компетенций, поделенные на семь блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

  

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

12.09.2020 10:02
- гость -

Неужели еще не наигрались?

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