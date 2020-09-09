Алтайский край нарастил производство яиц

С января по июль 2020 года в Алтайском крае выпустили на 26 млн яиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В общей сложности за семь месяцев произвели 595 млн яиц. В процентном соотношении рост составил около 5%.

Наибольшие объемы продемонстрировали птицефабрики промышленного типа, расположенные в Бийском, Павловском и Первомайском районах.

Ранее amic.ru писал, что с января по июнь 2020 года объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае составил 41,8 млрд рублей (рост в отношении к прошлому году – 15%). Инвестиции по крупным и средним предприятиям выросли на 16,8%.