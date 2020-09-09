Мужчина до смерти забил 90-летнюю мать в Алтайском крае

55-летний житель Баевского района до смерти избил немощную мать. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, женщине было 90 лет и по состоянию здоровья она не могла самостоятельно передвигаться.

Инцидент произошел в одном из сел муниципалитета утром 7 сентября. Причиной преступления стал отказ матери дать сыну денег. В результате от полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.