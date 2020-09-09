В Алтайском крае осудят новосибирца, который ограбил подростков

21-летнего жителя Новосибирска будут судить по обвинению в хищении имущества у двух подростков из Павловского района Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"В дневное время в марте 2020 года обвиняемый решил подвезти несовершеннолетних подростков до одного из сел в Павловском районе. После того как 16-летние пассажиры вышли из автомобиля, мужчина в ходе разговора стал вымогать у них имущество, угрожая при этом применением насилия", – отметили в ведомстве.

В результате злоумышленник отобрал у ребят сотовый телефон и смарт-часы. Общий ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело по статье "Грабеж" с обвинительным заключением направлено в суд.