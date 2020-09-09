Алтайскому краю выделили еще 17 млрд рублей в связи с пандемией

Бюджетная обеспеченность Алтайского края стала одной из тем обсуждения 9 сентября на встрече губернатора Виктора Томенко с председателем комитета по обороне Государственной Думы и президентом Российской Ассоциации Героев Владимиром Шамановым.

В частности, глава региона рассказал, что в местный бюджет дополнительно поступило 17 млрд рублей. Это связано с пандемией коронавируса.

"На начало года объем финансовой помощи для региона составлял 56 миллиардов, – уточняет пресс-служба регионального правительства. – Дополнительные средства, полученные краем, направлены на борьбу с коронавирусом, поддержку социальной сферы, в том числе на строительство и ремонт социально значимых учреждений, на развитие и содержание сети автомобильных дорог".

Виктор Томенко добавил, что в регионе продолжается комплекс мероприятий, направленный на профилактику заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако с учетом складывающейся эпидемической ситуации ограничения постепенно смягчают.

Ранее amic.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Алтайскому краю более 153,5 млн рублей на "ковидные" выплаты работникам системы здравоохранения.