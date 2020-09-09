Верховный суд не разрешил водителям игнорировать пешеходов

Верховный суд отклонил иск россиянина Владимира Сергиенко, в котором тот требовал отменить "избыточную обязанность водителей уступать дорогу". Об этом сообщает Mash.

Причиной для подачи иска стали штрафы, которые пришли мужчине за проезд зебры в момент, когда пешеход перешел его полосу, но еще двигался по встречной.

Мужчина заявил, что его действия не несут никакой угрозы переходящему дорогу человеку, следовательно, они не должны караться.

На этом и основывалось его предложение разрешить водителям не уступать дорогу, когда "путь пешехода не пересекается с траекторией движения автомобиля".

Суд посчитал аргументы истца недостаточно весомыми для ликвидации возмутивших его пунктов ПДД.