Пропавшего в Барнауле мужчину нашли живым

Пропавший 33-летний житель Барнаула Петр Павлов найден живым, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт – Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".

Мужчина перестал выходить на связь 25 августа. Его местонахождение оставалось неизвестно на протяжении более двух недель.

"Найден, жив", – написали волонтеры. Обстоятельства обнаружения пропавшего барнаульца не уточняются.

Ранее amic.ru писал, что пожилую пару, которая пропала в Алтайском крае, нашли погибшими. Супруги пропали в районе села Суртайка 6 августа, когда выехали на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета из села Алтайского.