На Алтае будут воспитывать будущих губернаторов и поставят памятник десантникам

В Алтайском крае планируют создать сообщество молодых патриотов Алтайского края. Это проект, цель которого воспитать будущих управленцев. Реализован он может быть по примеру всероссийского конкурса "Лидеры России 2020". Этот вопрос 9 сентября обсуждали губернатор региона Виктор Томенко и прибывший на Алтай с неофициальным визитом председатель Комитета по обороне Государственной Думы РФ, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Этот проект будет реализовываться в ближайшие годы под руководством главы региона, основную идею он обозначил так: "Мы должны создать условия, чтобы следующим губернатором стал человек, который здесь родился, вырос и состоялся как личность и профессионал". И я здесь с Виктором Петровичем полностью согласен", – подчеркнул Владимир Шаманов. – У нас замечательная молодежь. С ней надо на равных разговаривать, а также предоставлять реальные возможности себя реализовать. Недооценка молодежи нас самих же, как общество, обедняет. Надо больше давать возможностей молодым людям. Через реализацию их талантов и идей будет улучшаться жизнь нашей страны во всем многообразии: в благоустройстве, науке, технических инновациях".

Великие люди

Во время визита на Алтай Герой Российской Федерации побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Матрены Андрейченко и передал ей подарки и цветы. "Эта удивительная женщина, которой сейчас 96 лет, меня поразила жизненным настроем и памятью о тех легендарных событиях. Каждая встреча с ветеранами войны становится событием, которое меня обогащает. Потому что эти люди – живые носители истории. Это великие люди и нам нужно у них учиться. Патриотизм не бывает на пустом месте, патриотизм возникает при общении с теми, кто выстоял и победил в самой кровопролитной войне в истории", – поделился впечатлениями генерал-полковник.

Памятник десантникам

Одобрил Владимир Шаманов и скульптурную композицию, посвященную отважным десантникам. Установить ее планируют в 2021 году в сквере Десантников, который был заложен на проспекте Комсомольском по инициативе Фонда "Защитники Отечества". Проект сквера представил председатель попечительского совета фонда Артем Шамков. Скульптурная композиция будет сделана из металла в виде лестницы, которая уходит в небеса.

"На каждой ступени будут высечены слова: честь, доблесть, мужество, отвага – это качества, присущие настоящим десантникам. Также в сквере будет установлено освещение – фонари, стилизованные под парашютные кольца. Здесь благоустроят детскую площадку, чтобы это место стало комфортным и удобным для отдыха горожан", – пояснил Артем Шамков.

Полностью проект будет закончен к августу 2021 года. "Создание такого сквера – это проявление нашего, не квасного, а настоящего, нормального российского патриотизма", – отметил Шаманов.

"Визитная карточка"

Побывал генерал-полковник в среду, 9 сентября, и на гребном канале. Он положительно оценил подготовку объекта к проведению международного турнира – этапу Кубка мира по гребле, который пройдет с 20 по 23 мая 2021 года в Барнауле.

"Рад, что моя родина, столица Алтайского края, системно развивается. Это видно по облику города, по инфраструктуре, – отметил Владимир Шаманов. – Уверен, что в ближайшее время гребной канал станет визитной карточкой Барнаула. И, главное, что вся тренировочная база, инфраструктура, подготовленная к международному турниру, останется для тренировок алтайских спортсменов и для отдыха барнаульцев и гостей края".