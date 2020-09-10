Россияне массово жалуются на название отеля в Турции

Российские туристы обвинили туроператора в обмане и пожаловались на название одного из отелей в Турции, пишет РИА "Новости".
Причиной для недовольства стало несоответствие предоставляемой информации с фактическим местом проживания на территории Аланьи. По словам клиентов, в стране есть несколько отелей с похожим названием и туроператор специально убрал информацию о местоположении одного из них, чтобы ввести людей в заблуждение.
"Гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали. Разборки на ресепшене можно наблюдать каждый день", – заявила представитель компании. По ее словам, ситуация "пустячковая".
Комментарии
Три раза прочитал, не понял о чём материал. Кто-то жалуется на что-то за что-то...
Ох вы ж, туроператоры, за что же вы туристов то не любите, деньги вам приносящим???? закроют же вас снова скоро из-за второй волны. Жаловаться начнете, как вам плохо стало без работы,рассказывать будете всем подряд...
И что? Название-то озвучьте, чтобы не попасться.
как нравятся мне такие новости. как говорил Винокур "хорошо, не говорите (я про название), сюрприз потом будет"1
сюрприииииз!
отели называются Алания, их несколько и все они разные! есть нормальные на берегу, а есть в ...опе...
Это как в Белокурихе. Открыли недавно гостиницу с животными с названием "Белокуриха". Фантазия на нуле.