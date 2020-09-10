Россияне массово жалуются на название отеля в Турции

Российские туристы обвинили туроператора в обмане и пожаловались на название одного из отелей в Турции, пишет РИА "Новости".

Причиной для недовольства стало несоответствие предоставляемой информации с фактическим местом проживания на территории Аланьи. По словам клиентов, в стране есть несколько отелей с похожим названием и туроператор специально убрал информацию о местоположении одного из них, чтобы ввести людей в заблуждение.

"Гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали. Разборки на ресепшене можно наблюдать каждый день", – заявила представитель компании. По ее словам, ситуация "пустячковая".