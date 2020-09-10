Мир находится под угрозой продовольственного кризиса

Из-за перебоев с поставками продуктов на фоне пандемии, природных факторов, которые поражают скот, и ослабления доллара, над миром нависла угроза продовольственного кризиса. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на издание CBNC.

В данный момент дефицита питания в мире не наблюдается, но стоимость еды увеличивается. По данным ООН, в августе 2020 года цена на продукты снова выросла и достигла максимума с февраля.

Китайское информационное агентство отмечает, что из-за африканской чумы свиней, перебоев с поставками на фоне пандемии и ослабления доллара, цены на еду в стране уже выросли более чем на 11% по сравнению с прошлым годом и рост продолжается.