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Новости

Российский автомобильный бренд ЗиЛ могут возродить для производства внедорожника

, ИА "Амител"
Предполагается, что выпускать машину будут в США
Фото: car.ru

Фото: car.ru

В СМИ появилась информация о том, что российский автобренд ЗиЛ могут возродить для производства рамного внедорожника. Независимый дизайнер представил свое видение новой машины. 

Технику, которую создадут под российским брендом, будут делать на базе Jeep. Согласно инсайдерской информации, модель будет носить имя Colonel ("Полковник"), а выпускать ее станут на территории США.

Из информации автомобильных порталов следует, что под капотом у американской версии ЗиЛа может быть установлен HEMI V объемом 6,4 литра, а приборная панель будет отображать информацию на английском и русском языках. 

Неизвестно, насколько достоверны эти сообщения, поскольку официального подтверждения им нет, пишет портал "Автоновости дня". 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.09.2020 10:09
Guest

Завод имени Лихачёва в США? На кой? В чем ценность этого бренда для кого-то, кроме тех, кто жил в СССР? Хотя, если найдутся умные люди, то они сейчас закрепят за собой авторские права на ткое, как ЗиЛ, АЗЛК и т.д., а потом предложат выкупить у них за нехилые деньги.)))

10.09.2020 10:18
гiсть

до 1 апреля еще далеко

10.09.2020 10:19
1

США-США - это просто штат РФ

10.09.2020 10:24
ППШариков

От ЗиЛ осталось одно название, уничтожен полностью....

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