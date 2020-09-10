Российский автомобильный бренд ЗиЛ могут возродить для производства внедорожника

В СМИ появилась информация о том, что российский автобренд ЗиЛ могут возродить для производства рамного внедорожника. Независимый дизайнер представил свое видение новой машины.

Технику, которую создадут под российским брендом, будут делать на базе Jeep. Согласно инсайдерской информации, модель будет носить имя Colonel ("Полковник"), а выпускать ее станут на территории США.

Из информации автомобильных порталов следует, что под капотом у американской версии ЗиЛа может быть установлен HEMI V объемом 6,4 литра, а приборная панель будет отображать информацию на английском и русском языках.

Неизвестно, насколько достоверны эти сообщения, поскольку официального подтверждения им нет, пишет портал "Автоновости дня".