Жительница Бийска хотела купить собаку, но стала жертвой мошенников

Жительница Бийска сообщила в полицию о том, что она стала жертвой мошенников. Женщина хотела купить себе собаку, но что-то пошло не так.

Бийчанка рассказала, что увидела в интернете объявление о продаже йоркширского терьера. Она связалась с продавцом, и "заводчица" предложила вести общение в мессенджере.

В ходе переписки мошенница дала женщине ссылку на сайт и попросила оставить там данные карты. Бийчанка перевела продавцу деньги, после чего "заводчица" перестала выходить на связь. Таким образом женщина потеряла 10 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину", рассказали в МВД.