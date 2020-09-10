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ВТБ: Туристы потратили на Алтае более 230 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Пик туристической активности зафиксировали в августе
Фото: silaedinstva.ru

Фото: silaedinstva.ru

В Алтайском крае за лето россияне потратили на гостиницы, развлечения, рестораны и прокат транспорта 234,7 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

В июне ВТБ фиксировал снижение расходов россиян на внутренний туризм, так как в большинстве регионов действовали ограничения из-за пандемии. Однако уже в июле спрос на туристические поездки вырос и пришел к значениям, сопоставимым с уровнем прошлого года. Пик туристической активности в регионе пришелся на август: траты на отдых в Алтайском крае достигли уровня прошлого года. В этом месяце отдыхающие потратили на проживание в гостиницах на 10% больше, чем в августе 2019 года – 41,8 млн рублей. Расходы на развлечения выросли на 38% и составили 2,7 млн рублей.

"Как мы и прогнозировали, в августе сегмент не только вернулся к прошлогодним значениям, но и показал небольшой рост, несмотря на частичное возобновление авиасообщения с другими странами. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная правительством РФ в этом году", – комментирует вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Данные ВТБ демонстрируют, что в целом во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза. В первой половине сезона траты на путешествия внутри страны составили всего 6 млрд рублей. За вторую половину лета общий объем трат достиг почти 9,5 млрд рублей, что позволило туристическому бизнесу компенсировать падение в начале лета.

На что тратились туристы?

Во второй половине лета траты на развлечения достигли 440 млн рублей: это в 2,2 раза больше, чем в первые шесть недель сезона. На проживание в отелях с середины июля туристы потратили свыше 1,75 млрд рублей, что на 21% больше, чем за предыдущие полтора месяца. Траты на прокат транспортных средств и рестораны уменьшились по сравнению с началом сезона на 33% и 11% соответственно.

В августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Траты на размещение в гостиницах в августе составили 1,26 млрд рублей и выросли на 28% к августу прошлого года, на развлечения туристы потратили 364 млн рублей, что на 188% больше, чем годом ранее. 

В какие города путешествуют в России?

Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46% по сравнению с прошлым годом. Набирает популярность Калининградская область – этим летом российские туристы потратили там на 22% больше, чем годом ранее (в том числе в два раза увеличились траты на размещение в отелях). На третьем месте по динамике – Ленинградская область, где расходы в туристическом сегменте выросли на 9%, в том числе на гостиницы – на 40%.

Москву для туристических поездок этим летом россияне выбирали втрое реже, чем годом ранее. Однако столица по-прежнему лидирует по объему туристических расходов – 9,66 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (1,7 млрд), на третьем – Краснодарский край (1,36 млрд).

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.09.2020 15:15
Медведь-шатун

Ну и хорошо, все приехали посмотрели, и хорошь, на следующий год - тишина и покой, а на кой второй раз такие бабки за просто посмотреть платить...

10.09.2020 15:17
- гость -

даа.. второй раз их сюда не заманишь

10.09.2020 15:47
- гость -

Сколько налогов получено от турбаз?

10.09.2020 15:49
гость

Глупенькие вышеотписавшиеся , не все любят тюлений отдых , и чтобы им пятки лизали .Многие предпочитают именно такой , полудикий , отдых .

10.09.2020 15:52
- гость -

глупенький гость без тебя знаем

10.09.2020 16:08
- гость -

Проживание в двухкомнатной своей квартире стоит 100 рублей в сутки, а за номер на турбазе хотят 3000 рублей, в 30 раз больше.

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