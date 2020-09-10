Сократить количество морщин на лице без ботокса и пластики можно с помощью гимнастики для лица, однако заниматься ею стоит уже с 23 лет. Об этом рассказала врач-косметолог Астрид Овеян в беседе с радио Sputnik.

Как объяснила специалист, в 23 года на лице женщины могут начать появляться мимические морщины. Девушкам, которые хотят сохранить свою красоту, стоит с этого возраста использовать тейпы и устраивать фитнес для лица. При этом ощутимый результат принесут занятия в молодости, а после 35 лет от них уже не будет эффекта.

Также врач посоветовала избавиться от привычки хмуриться, поскольку это приводит к образованию морщин и рубцовых линий.