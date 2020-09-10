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Россиянкам назвали возраст для начала борьбы с морщинами

, ИА "Амител"
Если приступить к процессу вовремя, можно обойтись без ботокса и пластики
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сократить количество морщин на лице без ботокса и пластики можно с помощью гимнастики для лица, однако заниматься ею стоит уже с 23 лет. Об этом рассказала врач-косметолог Астрид Овеян в беседе с радио Sputnik.

Как объяснила специалист, в 23 года на лице женщины могут начать появляться мимические морщины. Девушкам, которые хотят сохранить свою красоту, стоит с этого возраста использовать тейпы и устраивать фитнес для лица. При этом ощутимый результат принесут занятия в молодости, а после 35 лет от них уже не будет эффекта.

Также врач посоветовала избавиться от привычки хмуриться, поскольку это приводит к образованию морщин и рубцовых линий.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.09.2020 10:49
- гость -

избавиться от привычки хмуриться

И КАК? КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

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