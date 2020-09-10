Чемпионат России по биатлону среди ветеранов вновь пройдет в Барнауле

Девятый летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов пройдет в Барнауле 11-13 сентября. Столица края уже не первый год принимает у себя престижный турнир. На этот раз за звание чемпиона страны сразятся около 60 участников из 17 городов и 11 регионов России.

В первый день соревнований, 11 сентября, состоится большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Во второй день ветераны выяснят лучшего в спринтерской гонке с четырьмя огневыми рубежами. Самая зрелищная часть соревнований – командная гонка – состоится 13 сентября. Как сообщают организаторы, награды и ценные призы получат участники, занявшие призовые места в каждой из четырех возрастных групп. Главная особенность ветеранской эстафеты – общий возраст участников каждой команды чемпионата должен составлять не менее 180 лет. Правила соревнований в летнем биатлоне такие же, как и в зимнем. Однако вместо лыж используют лыжероллеры.

Как и в прошлые годы, состав участников чемпионата страны серьезный. За победу традиционно будут бороться биатлонисты из Томска, Красноярска и Алтайского края, за который выступал многократный победитель чемпионата страны Сергей Локтев.

Организаторы турнира: Министерство спорта Алтайского края, Союз биатлонистов, агрохолдинг "Гудвил" и Барнаульский пивоваренный завод. Участников ждут ценные призы, а зрителей – увлекательное зрелище.