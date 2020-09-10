"Поймала кураж": студентка АлтГТУ стала чемпионом России по кикбоксингу

Студентка АлтГТУ Марина Черненко завоевала золотую медаль на чемпионате России по кикбоксингу в Ульяновске. Девушка учится на строительно-технологическом факультете и имеет разряд кандидата в мастера спорта.

"Подготовка к чемпионату России началась еще в январе, были пройдены зимние сборы в Ершово, после которых выиграла турнир Moscow Open. К сожалению, в период пандемии произошли некоторые трудности в процессе подготовки. Полное закрытие залов, нельзя было проводить массовые тренировки, сборы тоже были запрещены", – рассказывает Марина Черненко.

Для Марины это был третий чемпионат, один из самых серьезных. Ведь соперниками были самые сильные и опытные спортсмены со всех регионов страны. По словам победительницы, в турнире важен был психологический настрой, нужно было убрать все мысли и настроиться на бой.

"После первого раунда счет был равный, а вот после второго раунда я проигрывала пять очков. В перерыве я сумела собраться, поймала какой-то кураж, знала, что не могу привезти домой серебро, ведь в меня верят ребята из зала, которые помогали мне готовиться к данному чемпионату, семья, друзья, и ради них я должна выиграть. И у меня получилось. Я не только догнала по баллам соперника, но и вырвала эту победу у опытнейшего спортсмена", – делится впечатлениями о бое Марина Черненко.

Марина занимается кикбоксингом 10 лет. Неоднократно становилась победителем кубков мира, призёром первенства мира, а теперь завоевала титул. Сейчас победительница планирует восстановиться после перелетов, проанализировать бои и начать подготовку к чемпионату Европы.