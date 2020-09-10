Пятиклассник в алтайском селе спас от пожара соседский дом

В Завьялово пятиклассник самостоятельно спас от большого пожара усадьбу соседей. Ребенка наградили представители МЧС.

22 апреля возле одного из домов в селе загорелся камыш. Жара и ветер способствовали тому, чтобы пламя перекинулось на постройки и мальчик, который шел мимо, начал действовать. Он убедился, что в доме никого нет, присоединил садовый шланг к насосной станции и начал бороться с огнем, когда до бани оставалось около двух метров. Этим ребенок выиграл время до приезда пожарных.

Начальник пожарной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Анатолий Востриков 1 сентября торжественно вручил Никите Гельцеру благодарность главы Завьяловского района Николая Губерта.

"Теперь я точно запишусь в дружину юных пожарных", – поделился своими планами маленький герой.