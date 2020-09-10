Викторины и эксперименты: АлтГТУ организует научный фестиваль онлайн

Жители Барнаула смогут посмотреть шоу-программу от АлтГТУ. Вуз организует для горожан фестиваль науки с экспериментами и викторинами. Шоу пройдет в прямом эфире 15 сентября в 13:00. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Дней образования. Также ссылка на фестиваль будет доступна на сайте АлтГТУ.

На фестивале организуют три площадки: по физике, химии и здоровому питанию.

Огонь и лед

Посетители площадки "Как это работает? Простая физика необычных явлений" смогут посмотреть яркие физические эксперименты с разными материалами в экстремальных условиях – от глубокой заморозки до воспламенения предметов.

Полезные опилки

Любителей формул и реактивов приглашают на площадку "Чудеса мира химии". Преподаватели АлтГТУ уверяют, что химия – это не только многоэтажные формулы в учебниках. Это всё, что вокруг нас, а значит, химия может быть интересной и увлекательной.

Химики покажут новый и простой способ получения кормовых добавок и плитных материалов. Буквально за считанные минуты из соломы, лузги и опилок получат ароматные добавки к кормам для крупного рогатого скота. Для этого ученые используют водяной пар, давление и метод взрывного автогидролиза.

Также в ходе эксперимента зрители увидят, как из отходов растительного происхождения получить прочные и влагоустойчивые материалы, не уступающие обычным плитным материалам типа ДСП, ДВП, MDF.

Правильно и вкусно

Любителям здорового образа жизни и полезного питания необходимо посетить площадку "Правильное формирование пищевого поведения детей и подростков". Преподаватели кафедры "Технология продуктов питания" Зоя Ходырева и Марина Вайтанис дадут советы о том, как выбрать качественные продукты, что включить в ежедневный рацион и как обеспечить растущий организм необходимыми пищевыми веществами. В прямом эфире они научат готовить блюда так, чтобы максимально сохранить полезные свойства продуктов.

Контактный телефон: 8(3852) 29-08-92, электронная почта: yarovicova.vica@mail.ru.