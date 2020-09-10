Алтайский думец проинспектировал школьные переходы в Барнауле

Депутат Госдумы от барнаульского избирательного округа Даниил Бессарабов проинспектировал школьные маршруты в краевом центре. Парламентарий остался доволен не всем увиденным и часть вопросов взял на контроль, сообщает сайт реготделения "Единой России". Парламентарий посетил те школы, на подходах к которым во время предыдущих проверок были выявлены потенциально опасные участки.

Так, для гимназии № 80 долгое время проблемой было отсутствие парковки для автомобилей, подвозивших детей к школе. Сейчас парковка оборудована, однако практически круглосуточно занята машинами жителей близлежащих домов.

Председатель ТОС Владимир Ворогушин обратил внимание еще на один нюанс. Новый пешеходный переход через улицу Солнцева от гимназии ведет в тупик: на противоположной стороне кто-то из жителей вкопал колесо и укрепил конструкцию бетонными плитами. Поэтому детям зимой, когда снег чистится только на проезжей части, нет возможности пройти по переходу, и приходится выбегать на дорогу.

У школы № 68 другая проблема. После ремонта проезжей части на переходе через трамвайные пути частично отсутствует асфальт. По словам директора Александра Демина, этот участок, засыпанный крупным щебнем, может стать причиной травмы у ребенка.

Что касается школы №13, то поскольку она расположена в частном секторе, зимой не все улицы, ведущие к учреждению, достаточно освещены. И это должно стать следующим этапом работ по обеспечению безопасного школьного маршрута.

Подводя итоги проверки Даниил Бессарабов отметил, что благодаря совместным усилиям проделана большая работа по обеспечению безопасности. "Нам удалось сдвинуть с мертвой точки многие вопросы, которые еще пару лет казались нерешаемыми, – рассказал единоросс. – Но иногда получается, что, вкладывая миллионы в то же строительство дорог и безопасных переходов через них, в итоге не доделываем на 3 копейки. И все результаты насмарку".

Алтайский думец подчеркнул, что все выявленные проблемы необходимо ликвидировать совместно с мэрией и руководством школ.