Последний набор. Заочная форма обучения останется в прошлом

Финансовый университет с 2021 года не сможет набирать студентов на заочную форму обучения. Но у абитуриентов в этом году все еще остается шанс на поступление – приемная кампания в Алтайском филиале Финуниверситета заканчивается только 25 сентября 2020 года.

"Заочную форму полностью сменит очно-заочное обучение. Оно будет проходить по вечерам три раза в неделю по будням и по субботам весь учебный год. Так учиться сложнее. Люди отмечают в опросах, что после работы они "бегом на занятия, уставшие". Это первый момент, второй – цена. Вечернее отделение стоит дороже "заочки". Но есть и плюс – больше "контактной" учебы, общения с наставниками и студентами", – рассказывает директор Алтайского филиала Финансового университета Валерия Иванова.

Подать документы на заочное обучение в бакалавриате можно до 25 сентября, а в магистратуре – до 15 сентября.

Программы бакалавриата – "Финансы и кредит", "Корпоративное управление", "Учет, анализ и аудит".

Программа магистратуры – "Финансовый менеджмент и рынок капиталов".

Учебный год заочники начнут с 1 октября и будут учиться в удаленном формате.

В Финансовом университете оплатить обучение можно в рассрочку: помесячно или поквартально. Также предусмотрены скидки на обучение работникам реального сектора экономики, выпускникам ВЗФЭИ и Финуниверситета, работникам и выпускникам колледжей и школ партнеров вуза.

Также в Финуниверситете в Барнауле вы можете получить два диплома по разным профилям и параллельно обучаться за рубежом.

Напомним, что разговоры об отмене заочного обучения начались еще в 2016 году. Тогда глава федерального Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2018 года отменяется заочная форма обучения по юридическому, экономическому и управленческому направлениям.

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 54

Телефоны приемной комиссии: 56-92-84

Сайт altai.fa.ru

Email: pr.altai@fa.ru

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