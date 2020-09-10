Туристы пожаловались на отсутствие дискотек в Турции

Турецкие отели запретили дискотеки после полуночи и прослушивание музыки в ночное время. Это вызывает серьезное недовольство среди туристов, пишет TourDom.ru.
Такое решение приняли после указа министерства внутренних дел страны, который вводит ограничительные меры из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.
За нарушение тишины после полуночи отели заплатят штраф до 150 тысяч турецких лир (около 1,5 млн рублей), а туристы, которые слушают музыку ночью, заплатят 3150 лир (более 30 тыс. рублей).
Помимо этого, правительство Турции ввело обязательный масочный режим во всех общественных местах. До какого времени будут действовать ограничения – не уточняется.
Комментарии
Есть такое, многие туристы бронировали одно, а увидели совершенно другое.
Ибо, нЕхрен там еще делать!
неудачники, в крым пусть едут, будут им там дискотеки ))
На съем поехали, а съем без дискотеки с трудом идет.
Я со своей фонотекой. Купил колонку и батареек кучу. Тагил!