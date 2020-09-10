Туристы пожаловались на отсутствие дискотек в Турции

Турецкие отели запретили дискотеки после полуночи и прослушивание музыки в ночное время. Это вызывает серьезное недовольство среди туристов, пишет TourDom.ru.

Такое решение приняли после указа министерства внутренних дел страны, который вводит ограничительные меры из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.

За нарушение тишины после полуночи отели заплатят штраф до 150 тысяч турецких лир (около 1,5 млн рублей), а туристы, которые слушают музыку ночью, заплатят 3150 лир (более 30 тыс. рублей).

Помимо этого, правительство Турции ввело обязательный масочный режим во всех общественных местах. До какого времени будут действовать ограничения – не уточняется.