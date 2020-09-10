За сутки в России выявили более 5,3 тысячи случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 5363 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1 046 370. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+695). Второе место занимает Санкт-Петербург (+215), третье – Московская область (+169). Алтайский край, в котором на 10 сентября подтвердили 62 случая инфекции, занял 30-е место.

Из больниц выписали 5915 пациентов, общее число выздоровевших достигло 862 373. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 128 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 18 263 летальных случая.