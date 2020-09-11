Пушок, Тихон и Марсель. В конкурсе "Главная кошка города" выбрали первых финалистов

Организаторы конкурса "Главная кошка города" в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске подвели первые итоги. Финалистами этой недели стали:

Тихон (Барнаул)

Пушок (Горно-Алтайск)

Марсель (Бийск)

Напомним, что организатор конкурса "Радио Дача" продолжает принимать заявки на участие. Чтобы побороться за титул, нужно до 23 октября 2020 года опубликовать фотографию питомца на сайте. Победитель получит годовой запас корма (примерно 15-20 кг).

Уже больше 1000 котов и кошек претендуют на звание "Главной кошки города": 700 – в Барнауле, 400 – в Бийске и 200 – в Горно-Алтайске. Каждый день десятки фотографий питомцев попадают на сайты городов-участников.

Конкурсантов, которые выйдут в финал, будут выбирать еженедельно по пятницам, начиная с 11 сентября 2020 года. Отметим, что в этом году в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске выберут не только "Главную кошку города", но и "Самую смешную кошку", "Самую грациозную кошку" и "Самую "Евростильную" кошку". Всех победителей ждут подарки от "Радио Дача".

Генеральные партнеры конкурса в Барнауле – сеть оптик "Евростиль", в Бийске – ООО "Бийский рыбозавод", в Горно-Алтайске – ООО "Зоомир".

"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,

тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.

"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,

тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.

"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM