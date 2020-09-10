В Алтайском крае слесаря затянуло в конвейер

В Советском районе Алтайского края завершилось расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Как установили правоохранители, в мае 2020 года во время ремонтных работ на одном из предприятий слесаря по ремонту оборудования протянуло между лентой конвейера и металлическими деталями устройства. В результате мужчина получил тяжелые травмы, но остался жив.

Следователи пришли к выводу, что в инциденте виноваты сменный мастер и электрослесарь. Первый не закрыл главный рубильник на замок и не проконтролировал отключение оборудования, а второй несанкционированно запустил систему. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.