Дюны, Альпы и исландский закат. Лучшие тревел-фотографии года

Фото: agoraimages.prowly.com
Фотоконкурс от приложения Agora опубликовал лучшие работы путешественников этого года. Почти 14 тысяч снимков со всего света было прислано на конкурс. Победителем стал испанский фотограф, запечатлевший свой отдых на фоне Доломитовых Альп. В топ-50 финалистов вошли работы четырех россиян: Артема Пикалова из Москвы – за снимок дюны, Андрея Пугача из Москвы – за аэрофото дороги, Юрия Сычева из Москвы – за горные вершины в снегу и @inchaseofbeauty – за фото тумана в горах Крыма.
"Благодаря этим фотографиям мы можем путешествовать по удивительным уголкам нашей планеты и видеть их с точки зрения фотографов-путешественников, которые превратили Агору в дом самых красивых мест в мире", – сказал Октави Ройо, соучредитель и генеральный директор Agora.
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