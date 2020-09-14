Дюны, Альпы и исландский закат. Лучшие тревел-фотографии года

Фото: agoraimages.prowly.com

Фотоконкурс от приложения Agora опубликовал лучшие работы путешественников этого года. Почти 14 тысяч снимков со всего света было прислано на конкурс. Победителем стал испанский фотограф, запечатлевший свой отдых на фоне Доломитовых Альп. В топ-50 финалистов вошли работы четырех россиян: Артема Пикалова из Москвы – за снимок дюны, Андрея Пугача из Москвы – за аэрофото дороги, Юрия Сычева из Москвы – за горные вершины в снегу и @inchaseofbeauty – за фото тумана в горах Крыма.