В Минздраве назвали причину половины самоубийств в России

До 50% самоубийств в России в той или иной степени связаны с употребление алкоголя. Об этом агентству "Москва" рассказал замглавы Минздрава Олег Салагай.

Замминистра объяснил, что в целом смертность трудоспособного населения очень сильно коррелирует с потреблением спиртного, особенно крепкого.

"Одной из причин смерти, которая очень тесно ассоциируется с потреблением алкоголя – это самоубийство. По оценкам российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя", – сказал чиновник.

Ранее Салагай заявил, что в России необходимо повысить возраст продажи легкого спиртного до 21 года. Распространение таких мер объясняется тем, что между количеством потребленного алкоголя и риском смерти есть очень тесная связь.

При этом замглавы Минздрава указал, что потребление спиртных напитков на душу населения за последние 10 лет снизилось до 9,16%, чему способствовало утверждение антиалкогольной концепции и комплексное законодательство.