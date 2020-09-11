Путин рассказал, сколько в России должно быть безработных к концу 2021 года

Уровень безработицы в России должен снизиться с 6,3% до 4,7% к концу 2021 года. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
"Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6% экономически активного населения", – сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что показатель необходимо вернуть на уровень 2019 года, когда работы не было лишь у 4,7% трудоспособного населения России. Путин напомнил, что сейчас это является приоритетной задачей правительства.
Комментарии
Обратите внимание, что речь не идёт о том чтобы трудоустроить безработных. "показатель необходимо вернуть на уровень 2019 года" Вот показатель они и вернут к уровню 2019 года. Концу 2021 года справятся
Да ну, еденичку как минимум потеряли даже 16% и то заниженая цифра
С января если отменят ЕНВД получат все 25% безработных
Царьвирус тоже не пытались победить, боролись со статистикой и отчетами. Наше показушное государство пропагандонов только на этом и держится.
А лицо то у него какое печальное - печальное... Думает, как показатели снизить...
А сколько должно быть нищих