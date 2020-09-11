Путин рассказал, сколько в России должно быть безработных к концу 2021 года

Уровень безработицы в России должен снизиться с 6,3% до 4,7% к концу 2021 года. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

"Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6% экономически активного населения", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что показатель необходимо вернуть на уровень 2019 года, когда работы не было лишь у 4,7% трудоспособного населения России. Путин напомнил, что сейчас это является приоритетной задачей правительства.