Отмену ЕНВД и переход на другие режимы налогообложения обсудили в России

9 сентября состоялось онлайн-совещание под председательством заместителя Министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой. Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев проинформировал о состоянии сферы предпринимательства региона.

ЕНВД в Алтайском крае применяют порядка 37,1 тысячи субъектов малого бизнеса, что составляет 47,7% от общего числа субъектов предпринимательства. Наибольшее число плательщиков ЕНВД — индивидуальные предприниматели.

Наиболее востребована система налогообложения в виде ЕНВД у хозяйствующих субъектов, занятых в розничной торговле, — 25 тысяч единиц (61,7%), перевозке грузов и пассажиров — 6,4 тысячи единиц (15,7%), бытовых услугах — 4,7 тысячи единиц (11,5%).

Наиболее предпочтительными для перехода налоговыми режимами являются патентная и упрощенная системы налогообложения. Оптимальным решением становится постепенная отмена ЕНВД юрлиц и ип, а также варианты снижения налоговых ставок в действующих налоговых режимах, пишет официальный сайт Алтайского края.