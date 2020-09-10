В 11 регионах России произошли вспышки коронавируса

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что в 11 регионах России фиксируются вспышки коронавируса, пишет ТАСС.

"Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт", — сказал врач.

По данным федерального оперативного штаба, в России коронавирусом заболели 1 046 370 человек. 862 373 выздоровели, а 18 263 скончались.