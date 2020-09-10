Алтайские студенты оказались недовольны масочным режимом в вузах

Алтайские студенты оказались недовольны учебным процессом во время пандемии COVID-19. Большинство жалуются на масочный режим и дистанционные занятия, а некоторые – на их полное отсутствие, сообщают "Вести Алтай".

Напомним, что в этом году из-за угрозы распространения коронавируса студенты большинства вузов столкнулись с изменениями. Во всех учебных заведениях Барнаула введен масочный режим, на входе обучающимся измеряют температуру, а часть занятий проходят дистанционно.

Как признался один из студентов АлтГУ, из-за астмы ему тяжело сидеть в маске. Уже несколько раз во время занятий приходилось выходить в коридор, чтобы подышать через ингалятор.

"На лекциях часть студентов в масках, часть – без масок. Даже некоторые преподаватели читают лекции без масок. За партами мы сидим по два человека. Я пытаюсь дистанцироваться и сидеть в маске, но это тяжело", – рассказывает студент.

Еще один учащийся АлтГУ рассказал, что у четверокурсников его направления учебный год начался только формально – на деле же за две недели сентября состоялось только одно занятие.

Студенты "Политеха", наоборот, имеют довольно насыщенное расписание, до четырех лекций в день. Однако некоторые из них проходят дистанционно, что не нравится обучающимся – приходится дожидаться встречи с преподавателем, чтобы задать какой-либо вопрос.

Учащиеся АГМУ и вовсе почти полностью находятся на "удаленке" – на занятия ходят только первокурсники. Один из студентов первых курсов также пожаловался на масочный режим – снимать их разрешают только на улицах, а в аудиториях в них "максимально тяжело" находиться.