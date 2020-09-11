Гигантскую "крысу" заметили на заправке в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби ондатра забрела на автозаправку, судя по всему, чтобы погреться, а впечатлительные очевидцы приняли ее за большую крысу, пишут "Каменские известия".

Отмечается, что рядом с АЗС на Барнаульском тракте находится водоем, поэтому неудивительно, что зверек вышел к людям. К слову, окружающих он совсем не боялся и спокойно разгуливал по территории.

В социальных сетях пользователи в комментариях предположили, что ондатра может быть беременна или больна, поскольку без особой причины звери своих мест обитания не покидают, однако нашлись и те, кто предположил, что грызун просто слегка заблудился.