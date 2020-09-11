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"Городу какая радость?" Барнаульские архитекторы забраковали новый проект Евгения Ракшина

, ИА "Амител"
Бизнесмен планировал реконструировать здание рядом с ТЦР Galaxy
Проект здания на пр. Строителей, 45 / Фото: amic.ru

Проект здания на пр. Строителей, 45 / Фото: amic.ru

Архитекторы Барнаула "разгромили" проект по реконструкции здания на проспекте Строителей, 45. В нем когда-то находился "Росбанк". Объект и земля принадлежат бизнесмену и соучредителю компании "Мария-Ра" Евгению Ракшину. Предприниматель решил преобразить существующее здание: расширить его, обновить фасады и надстроить четвертый этаж. Однако эксперты посчитали, что предложенные проектировщикам эскизы "слишком недоработаны".

Архитекторы "посыпались"

Проект реконструкции административного здания представили на градостроительном совете 10 сентября. По словам архитекторов компании "Инновация", которые и занимались разработкой документации, заказчик ставил перед ними сразу несколько задач:

"Мы должны были сделать реконструкцию объекта и пристроить к задней части новый объем, который бы создал еще один главный фасад, ориентированный на ТЦР Galaxy. Для возводимого здания мы сделали парковку. Заезд на территорию осуществляется с "перешейка" ул. Ядринцева и с пр. Строителей. Мы решили переработать существующее здание, надстроить еще один этаж, скрыть торчащие сейчас лестничные клетки".

Однако члены градостроительного совета прервали выступающего на полуслове: они заметили, что графические материалы, представленные компанией, отличаются друг от друга. 

"Не надо так издеваться над членами градостроительного совета. Вы должны представить полноценный эскизный проект, в котором все изменения, которые вы предлагаете, должны быть наглядно показаны. Важно аргументировать существующее архитектурное решение на новое, более престижное, яркое. Мы никак не можем добиться: как же вы хотите улучшить существующее здание?" – задал вопрос архитектор Сергей Боженко.

Оказалось, что на градсовете 10 сентября присутствовал автор первоначального проекта здания на пр. Строителей, 45, – архитектор Владимир Золотов. Он отметил: не только "Инновация" разработала вариант реконструкции объекта.

"Вы как архитектор (обратился он к докладчику, – прим. ред.) должны понимать, что место очень ответственное в городе. Не только вы работали над ним. Есть ряд объектов, разработанных и согласованных. Вы бы обращались к предыдущим поколениям", – посоветовал Золотов.

"Смотреть правде в глаза"

Архитекторы градсовета раскритиковали проект еще и по другой причине: парковка для нового корпуса оказалась слишком маленькой. Если она будет заполнена, автолюбителям придется "кружить" в поисках свободных мест.

"Вы делаете максимально неудобными для потребителя подходы, подъезды к своим объектам. Все хотят подъехать к главному входу. Человек по природе ленивый. Если я как потребитель не могу подъехать к входу, я развернусь и уеду", – уверен экс-глава городского строительного комитета Алексей Бобров.

Эксперты посчитали, что проблему с нехваткой парковочных мест могла бы решить подземная автостоянка. По мнению Сергея Боженко, это "удобно и комфортно". Однако представитель заказчика отметил: такое решение не рассматривалось.

"Либо мы используем парковку, которую предложили проектировщики, либо по согласованию с собственником Galaxy, который по совместительству собственник данного участка, используем парковку ТРЦ", – отметил он.

Однако экспертов такой ответ не устроил.

"Почему клиентура должно парковаться в стороне? Надо обеспечивать исполнение всех нормативов, в частности парковки, на том земельном участке, где находится объект. Мы предлагаем смотреть правде в глаза и обеспечить выполнение всех нормативов", – сказал Сергей Боженко.

Также члены градсовета обратили внимание, что в проекте ничего не сказано о благоустройстве небольшого сквера, который располагается перед зданием. 

"Вы пристраиваете объемы, улучшаете позицию собственника, у него этаж добавляется. Городу от этого какая радость? Вы никак не будете улучшать зеленую зону. Я бы хотел видеть в проекте, чтобы он заиграл совсем другими красками: фонтан поставить, зону отдыха сделать. Потому что всю "Галактику", вы используете как большую-большую парковку, а это могло стать местом притяжения горожан", – уверен депутат Барнаульской городской думы Евгений Носенко.

Представитель бизнесмена Евгения Ракшина отметил, что рядом с новым корпусом будет сделана зеленая зона и пешеходная дорожка, а внутренний двор здания реконструируют и превратят в зону отдыха.

"Поставят лавочки, возможно, сделают нечто похожее на кафетерий. Такое благоустройство вокруг здания смогут использовать не только собственник и арендаторы, но и горожане", – отметил он.

Несмотря на обещания о благоустройстве, проект отклонили. Архитекторы посчитали, что он слишком непродуман и даже может содержать серьезные ошибки. 

"Проект надо отправить на доработку, переработку, он очень сырой, – решили эксперты.

Этот проект стал вторым для Евгения Ракшина, который отклонили архитекторы градостроительного совета 10 сентября. Та же компания "Инновация" защищала разработанный проект ТРЦ "Лето-2" на Павловском тракте, 251. Новое здание хотели сделать одноэтажным, а во дворе предполагали обустроить парковку. Однако архитекторы также сочли, что проект слишком сырой.

Справка

Бизнесмен Евгений Ракшин (сын известного алтайского предпринимателя, основателя сети "Мария-Ра" Александра Ракшина) родился 17 февраля 1976 года в Барнауле. В 1992 году окончил среднюю школу № 64, в 1997 году – юридический факультет АлтГУ. В компании "Мария-Ра" начал работать с 1996 года. Сейчас, по информации rusprofile.ru, является руководителем 10 действующих компаний, а также учредителем 42 фирм в Алтайском крае, Барнауле, Москве, Кемеровской и Новосибирской областях.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.09.2020 14:46
гость

хозяин в городе один)))

11.09.2020 15:15
гость

Галактика и ее большая парковка - это и есть сейчас место притяжения горожан и зеленая зона там нафиг не нужна. Спасибо Ракшину за такую большую парковку. Очень она удобная и места всем хватает! Такое ощущение после прочтения сложилось, что градостроительный совет цену себе набивает. Сейчас это здание стоит мертвое совсем, а этим членам фонтан подавай.

11.09.2020 15:37
- гость -

Может все таки Строителей 43?

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