Алтайские пожарные вытащили теленка из ямы и корову из колодца

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Республике Алтай

Пожарные из села Онгудай Республики Алтай спасли теленка, провалившегося в яму на заброшенном скотном дворе, и достали корову из канализационного люка, сообщает пресс-центр ГУ МЧС региона.

А в Чемале пожарные попытались достать лошадь, провалившуюся в узкий погреб, однако их попытки оказались тщетны, и животное погибло.

Пресс-центр регионального ГУ МЧС обращается к органам местного самоуправления и собственникам территорий с просьбой ограждать ямы и колодцы, которые представляют угрозу не только для животных, но и для детей.