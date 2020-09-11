"Пластилиновое" лицо Пугачевой напугало поклонников

В новом выпуске шоу "Музыкалити" на YouTube одной из участниц стала Алла Пугачева. Свет и постановка кадра раскрыли все недостатки ее лица.

71-летняя примадонна о пластических операциях предпочитает не говорить, но скрыть их последствия от взглядов довольно сложно. Пользователи отметили, что кожа Пугачевой как будто натянута. Несмотря на это, люди были рады видеть певицу в кадре.

"Как по мне – это самый клевый выпуск, особенно понравилась Алла Борисовна. Она действительно прекрасный человек, да еще и с интересными историями. Ну, наконец, появились знакомые песни. Надеюсь, что в следующих выпусках не опустите планку", – написала одна из пользовательниц.