"Пластилиновое" лицо Пугачевой напугало поклонников

В новом выпуске шоу "Музыкалити" на YouTube одной из участниц стала Алла Пугачева. Свет и постановка кадра раскрыли все недостатки ее лица.
71-летняя примадонна о пластических операциях предпочитает не говорить, но скрыть их последствия от взглядов довольно сложно. Пользователи отметили, что кожа Пугачевой как будто натянута. Несмотря на это, люди были рады видеть певицу в кадре.
"Как по мне – это самый клевый выпуск, особенно понравилась Алла Борисовна. Она действительно прекрасный человек, да еще и с интересными историями. Ну, наконец, появились знакомые песни. Надеюсь, что в следующих выпусках не опустите планку", – написала одна из пользовательниц.
Комментарии
К сожалению, очень много людей совершенно не понимают, что нужно вовремя уходить. Кстати, что о лице 67-летнего деда, которое уже на перекаченный баскетбольный мяч похоже, статьи не будет?
Кто вам дал разрешение на подобный заголовок? Должно быть "поклонники восхитились прекрасным видом примадонны". Ведь договорились на 1 сентября, что её "можно принять за школьницу". А вот "непоклонники" уже больше 10 лет считают, что бабку нужно лечить у психиатра, стремление выглядеть моложе уже переросло во впадание в детство.