Две пенсионерки едва не взорвали дом в Алтайском крае

В поселке Сорокино под Бийском две пенсионерки решили подключить газовый баллон и чуть не взорвали дом, пишет "Бийский рабочий".

Инцидент произошел 10 сентября. Жительница многоквартирного дома попросила свою соседку помочь ей управиться с газовым оборудованием. Из-за неосторожных действий женщин произошел взрыв газовоздушной смеси.

Взрывная волна выбила стекла в квартире и повредила межкомнатную дверь. Осколки засыпали припаркованный во дворе автомобиль. Сами пенсионерки серьезно не пострадали, получив только ожоги средней степени тяжести.

Как ранее сообщил amic.ru, 8 сентября в одном из дворов Барнаула загорелся металлический гараж. При помощи специальных инструментов пожарные вскрыли дверь гаража и локализовали огонь. В результате происшествия никто не пострадал.