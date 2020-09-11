Российские эксперты назвали идеальные тела, накачанные губы и чрезмерную ухоженность вышедшими из тренда показателями женской красоты. Комментарии специалистов приводит "Комсомольская правда".
По словам стилиста Влада Лисовца, идеальные параметры актуальны только для подиума, а сейчас в тренде естественность и индивидуальность. "Красивую женщину от некрасивой отличает внутренняя харизма, которая читается во взгляде, улыбке, чертах лица", – сказал он.
Бьюти-блогер Елена Крыгина также заметила, что сегодня даже самые явные отклонения от стандарта будут интересными и красивыми. В пример она привела родинки и "интересный прищур".
Кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова также поддержала тренд на естественность и отметила его влияние на общество.
"Пышные волосы говорят о том, что женщина может согреть себя и ребенка. Широкие бедра указывают на общую фертильность. Модные платья с завышенной талией и намеком на предполагаемую беременность в этой же категории", – прокомментировала она.
По словам Поляновой, в 90-е годы женщинам приходилось выживать, поэтому были распространены худые тела и короткие стрижки. Однако сейчас пришла мода на материнство, в результате чего мужчины начали выбирать девушек, которые могут выносить потомство.
Комментарии
Вы бы на эту психологиню посмотрели. Баххиня. И эти люди ещё деньги получают.
идеальные тела, накачанные губы
Ну с губами понятно: насосавшиеся пиявки на лице... а идеальные тела это что - когда две фляги спереди и чУмодан сзади?
11.09.2020 08:44
Тётка
а идеальные тела это что - когда две фляги спереди и чУмодан сзади?
Это уже блюээээ какоето....
(нахрен я это с утра прочитал)....