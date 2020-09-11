Российские эксперты назвали идеальные тела, накачанные губы и чрезмерную ухоженность вышедшими из тренда показателями женской красоты. Комментарии специалистов приводит "Комсомольская правда".

По словам стилиста Влада Лисовца, идеальные параметры актуальны только для подиума, а сейчас в тренде естественность и индивидуальность. "Красивую женщину от некрасивой отличает внутренняя харизма, которая читается во взгляде, улыбке, чертах лица", – сказал он.

Бьюти-блогер Елена Крыгина также заметила, что сегодня даже самые явные отклонения от стандарта будут интересными и красивыми. В пример она привела родинки и "интересный прищур".

Кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова также поддержала тренд на естественность и отметила его влияние на общество.

"Пышные волосы говорят о том, что женщина может согреть себя и ребенка. Широкие бедра указывают на общую фертильность. Модные платья с завышенной талией и намеком на предполагаемую беременность в этой же категории", – прокомментировала она.

По словам Поляновой, в 90-е годы женщинам приходилось выживать, поэтому были распространены худые тела и короткие стрижки. Однако сейчас пришла мода на материнство, в результате чего мужчины начали выбирать девушек, которые могут выносить потомство.