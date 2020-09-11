В России нашли способ лечить COVID-19 без ИВЛ

Российские ученые нашли способ обойтись без искусственной вентиляции легких при лечении COVID-19, сообщил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Его слова приводит РИА "Новости".

Академик отметил, что только одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, подогретой до 90-95 градусов. При этом все они выжили, хотя считались тяжелобольными.

Опыт проходил в одной из больниц Сыктывкара и дал положительный результат. Черешнев рассказал, что такая смесь значительно превзошла ИВЛ по эффективности и безопасности. Ее уже запустили в производство.