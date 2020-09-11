Адвокат Пашаев заявил, что защищал Михаила Ефремова бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, заявил, что делал это бесплатно.

"Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно", – сообщил юрист в эфире телеканала "Москва 24".

Юрист отметил, что удовлетворен проделанной работой и считает, что Мосгорсуд смягчит наказание актеру до семи лет лишения свободы.

"Я говорил: у нас основная надежда – или кассационная инстанция, или Верховный суд. Я ему показывал, что у нас все шансы для оправдательного приговора, судья игнорировал все", – заявил он.

Кроме того, Пашаев отметил, что новые адвокаты артиста в апелляции смогут ссылаться только на материалы дела, собранные им. Прийти с новыми доказательствами о невиновности Ефремова они не смогут.

Напомним, 8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы вечером 8 июня. После оглашения приговора артист заявил, что адвокат Эльман Пашаев подставил его, поскольку первоначально он рассчитывал на более мягкий приговор.