Третий этап ремонта взлетно-посадочной полосы завершили в Барнауле

В международном аэропорту Барнаула завершили третий этап планового ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает администрация Индустриального района краевой столицы на своей странице в Instagram.

"В рамках программы по обновлению спецтехники аэропорта введены в эксплуатацию сразу несколько единиц техники: аэродромный пожарный автомобиль, пассажирский трап и маркировочная машина, – гласит текст поста. – Современная спецтехника позволит ускорить обслуживание и создаст дополнительные условия для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов в аэропорту Барнаул".

Суммарная площадь отремонтированного покрытия составила 15 тысяч квадратных метров. Полная замена центральной части взлетно-посадочной полосы, согласно плану работ, должна завершиться к 2023 году.

Как писал amic.ru, ранее планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия проводился ежегодно на небольших участках. Однако с 2018 года площадь работ увеличилась вдвое, и дорожники стали обновлять по 1/6 части полосы, полностью снимая старое покрытие.