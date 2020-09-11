Барнаульская пенсионерка захотела помощи экстрасенса из телевизора и лишилась денег

В Барнауле 60-летняя пенсионерка захотела избавиться от болезней и наткнулась на мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По телевизору женщина смотрела программу, в которой увидела рекламу услуг экстрасенса, обещавшего избавить от всех недугов. Пенсионерка позвонила по указанному номеру и стала общаться с ясновидящим.

"Так называемый экстрасенс сообщил о якобы наложенной порче, для снятия которой необходимо перечислить деньги. Женщина так и сделала – взяла кредит в банке и перевела необходимую сумму на продиктованный счет", – рассказали в полиции.

В результате женщина лишилась 167 тысяч рублей. Вскоре она поняла, что стала жертвой афериста, и отправилась к стражам порядка. Сейчас злоумышленника ищут.