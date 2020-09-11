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Умер игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

, ИА "Амител"
Он был участником телевикторины с 1988 по 2010 год
Фото: vk.com/chgktv

Фото: vk.com/chgktv

Постоянный участник телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов скончался в возрасте 64 лет. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщили на официальной странице клуба в соцсети "ВКонтакте".

Смирнов играл в Клубе знатоков с 1988 по 2010 год, был капитаном одной из команд в 1990-е. За свою карьеру он провел 18 игр и победил более чем в половине. В последние годы жизни Смирнов не терял связи с телеклубом, посещал игры и делился опытом с молодежью. Клуб выразил соболезнования родным и близким Смирнова.

Как пишет издание Starhit, причиной смерти ветерана "Что? Где? Когда?" стал инсульт.

Напомним, 10 сентября на 83-м году жизни скончалась британская актриса Дайана Ригг, сыгравшая роль в фильме о Джеймсе Бонде и в сериале "Игра престолов".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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