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Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют семь раз за день

, ИА "Амител"
Это связано с работами по перекладке ЛЭП
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор 'Алтай'

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Автомобилистов предупредили о многократном перекрытии Чуйского тракта в Тальменском районе рядом с селом Озерки, где ведут работы по расширению трассы.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", 14 сентября движение транспорта приостановят семь раз, 22 сентября – столько же.

Это связано с работами по переустройству опоры линий электропередачи. В первом случае их будут демонтировать, во втором – монтировать.

"В понедельник, 14 сентября, участок дороги будут закрывать семь раз, время остановки движения составит 15 минут, интервалы между ограничениями – по 60 минут. Работы планируется провести в период с 7:00 до 15:00, – уточнили дорожники. – Во вторник, 22 сентября, на монтаж каждого из семи проводов потребуется 25 минут, интервалы между перерывами в движении составят также 60 минут. Работы начнут в 7:00, завершат в 16:00".

Как ранее писал amic.ru, масштабные работы ведутся с прошлого года. Четырехполосными сделают 10 километров Чуйского тракта – с 173 по 183 км. Его ширина на данном участке трассы Барнаул – Новосибирск составит 27,5 метра, которые разделит отбойник.

Протяженность путепровода двухуровневой транспортной развязки составит 83 метра. Она будет вести к станции Озерки и поселку Литвиновка, а также к дороге на село Первомайское.

Кроме того, установят новое электроосвещение, шумозащитные экраны, остановочные павильоны, построят девять переходно-скоростных полос.

Стоимость работ на участке, где ежегодно происходит несколько крупных ДТП, составит около 2,2 миллиарда. Все работы обещают завершить в ноябре 2022 года, однако первые пять километров четырехполосной дороги должны открыть в 2021-м.

Уже со следующего года параллельно будут расширять участок трассы дальше – до границы с Новосибирской областью. На это также выделят несколько миллиардов рублей. Согласно графику, полностью трасса от Барнаула до границы с Новосибирской областью станет четырехполосной к 2024 году. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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