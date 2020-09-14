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Три года для изменений. "Газпром" повышает эффективность через национальный проект

, ИА "Амител"
Региональный центр компетенций помогает крупнейшей в Алтайском крае газораспределительной компании стать эффективнее

"Газпром газораспределение Барнаул" стало вторым предприятием в Алтайском крае из сферы ЖКХ, которое повышает свою эффективность с помощью национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Компания уже прошла первый этап – "подготовка", в рамках которого прошло диагностирование компании на готовность к изменениям, выбор пилотного направления для оптимизации, обучение директора компании и членов рабочей группы предприятия. Всего в Алтайском крае уже более сорока предприятий участвуют в нацпроекте.

В числе лучших

"Газпром газораспределение Барнаул" – крупнейшая организация в Алтайском крае, которая занимается строительством и обслуживанием газораспределительных сетей. В ее структуру входит управление по эксплуатации объектов газоснабжения, состоящее из девяти участков. На предприятии трудятся почти 700 человек.

"Отбор предприятия в нацпроект состоялся еще в мае. Эксперты РЦК проинформировали о целях и задачах проекта, инструментах и мероприятиях, за счет которых возможно увеличить производительность труда, поделились опытом реализации проекта на других объектах", – рассказал руководитель регионального центра в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер.

Также представители Регионального центра компетенций в рамках отбора провели изучение потенциального пилотного проекта для оптимизации – техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования – после которого улучшения будут проводить по всему предприятию.

По итогам осмотра экспертной комиссией составлен и подписан оценочный лист очного отбора. Его направили в отдел планирования и мониторинга Федерального центра компетенций, где в результате приняли решение о включении предприятия в национальный проект.

В конце августа в организации завершилась начальная фаза "этапа подготовки" – диагностика на предмет готовности предприятия к реализации программы по повышению производительности труда под региональным управлением. В ходе ее состоялось знакомство с экспертами РЦК, был выбран пилотный поток, установлен порядок взаимодействия между предприятием и РЦК. Также был сформирован верхнеуровневый план реализации программы и определен состав рабочей группы.  

Как утверждают в Региональном центре компетенций, эта фаза – один из ключевых моментов этапа подготовки. Она включает следующие задачи: размещение информационных материалов о старте проекта на предприятии, согласование между руководителями высшего уровня периодичности и графика выходов на производство, разработка плана по мотивации, создание на предприятии базы "было-стало", подготовка стартового совещания, регистрация сотрудников на сайте "производительность.рф" для дистанционного обучения на курсах и бесплатного использования одной из крупнейших электронных библиотек с литературой направленной на изучение и улучшение всех процессов на предприятии.

Также в начале сентября эксперт РЦК провел обучение топ-менеджмента компании и рабочей группы предприятия по теме "Декомпозиция целей" и стратегическую сессию. Все намеченные действия направлены на разработку и утверждение как целеполагания предприятия в целом, так и премиально-мотивационных положений на основе контроля и управления комплексными показателями эффективности сотрудников (КПЭ/KPI).

Выйти на этап "Диагностики и планирования" эксперты планируют уже 16 сентября.

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф, пройдя предварительную регистрацию в личном кабинете. Подробную информацию об участии в проекте можно получить, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: 8 (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.09.2020 12:57
- гость -

Президент утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов.
31 мая 2020 г., воскресенье
Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов
1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности обеспечить:
а) формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств;
***
PS- для фото могли бы хоть маски снять?

14.09.2020 12:58
гость

а как газ то подключить , если труба одна и она частная, частник просит огромную сумму??

14.09.2020 13:01
- гость -

каменный век закончился не потому что закончились камни. так и углеводородный. но не все это хотят видеть.
Зеленая энергонезависимость: Украина производит уже 16% электроэнергии из возобновляемых источников Украина в июле 2020 увеличила производство экологической и возобновляемой электроэнергии (из возобновляемых источников) до 16% по сравнению с 9,8% в июле 2019 года.а совсем недавно она была самым большим покупателем российского газа. Который она уже не покупает путингазаболее шести лет и не только не замерзли а стали самым большим в Европе хабом и хранилищем газа.

14.09.2020 13:04
пензяк

Газификация Пензенсмкой области идет коммунисчтическими темпами,газицировано 27 % населения Дрова дрова... Валежник дешевле

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