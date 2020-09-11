Путин извинился перед президентом Сербии за скандальный пост Марии Захаровой

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вувичем за пост официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление сербского лидера.

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой, – прим. ред.) это сделали оба. Притом я даже не напоминал, и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", – сказал Вучич.

Напомним, 6 сентября Мария Захарова сравнила переговоры президента Сербии в Белом доме с допросом, и показала, как нужно сидеть на стуле на таких мероприятиях. Пост быстро вызвал шквал критики в ее адрес, в том числе и со стороны сербских чиновников. Позднее Захарова извинилась и объяснила, что ее сообщение неверно поняли.