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Новости

Путин извинился перед президентом Сербии за скандальный пост Марии Захаровой

, ИА "Амител"
Александр Вувич отметил, что слова официального представителя МИД РФ для него – "проходной и неважный инцидент"
Фото: lrt.rt

Фото: lrt.rt

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вувичем за пост официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление сербского лидера.

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой, – прим. ред.) это сделали оба. Притом я даже не напоминал, и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", – сказал Вучич.

Напомним, 6 сентября Мария Захарова сравнила переговоры президента Сербии в Белом доме с допросом, и показала, как нужно сидеть на стуле на таких мероприятиях. Пост быстро вызвал шквал критики в ее адрес, в том числе и со стороны сербских чиновников. Позднее Захарова извинилась и объяснила, что ее сообщение неверно поняли.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.09.2020 16:18
- гость -

Хорошее дело. Теперь бы Захарову выгнать ещё. Она ведёт себя как гопник и совсем за метлой не следит.

11.09.2020 16:26
гость

согласен. косяк захаровой. как дипломата. но все же понимают. как человек она права.

11.09.2020 16:32
- гость -

достала уже. Чего стоит её дебаты с Навальным. .. заднюю махом даёт.

11.09.2020 16:34
- гость -

Стыдно ее слушать, всегда переключаю

11.09.2020 16:36
- гость -

Снова отличилась

11.09.2020 16:58
- гость -

похоже, что она сама принимает то, что они самолетами МИДа возили

11.09.2020 17:14
Гость

Похоже,карьера её закончилась.

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