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Новости

50-летняя певица Натали оголила грудь на съемках нового клипа

, ИА "Амител"
Звезда российской эстрады снялась в образе русалки

Фото: instagram.com/natali_star74

Певица Натали примерила на себя откровенный образ во время съемок нового клипа "Поехали на дачу". 50-летняя исполнительница предстала в виде русалки, обнажив грудь и тем самым вызвав бурю эмоций у поклонников. 

"Я тебя вижу" для народа На’ви из фильма "Аватар", значит, "Я тебя люблю", "Вижу тебя сердцем"... Вижу вас😉💜❤️", – подписала фото в своем Instagram Натали.

Поклонники в комментариях эмоционально отреагировали на фото. "Всегда говорил, что красивая", "Ух, Натали, как горячо", "Вашей красотой можно любоваться вечно!!!" – пишут они.

Однако нашлись и те, кто счел образ Натали слишком откровенным. "И как муж вас отпустил на такие съемки?", "Ваш муж в курсе происходящего?" – негодуют комментаторы.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.09.2020 15:13
- гость -

так себе, на любителя...

11.09.2020 15:20
- гость -

Это такая тенденция на амик, писать через день, да каждый день, как "звёзды" оголяются???

11.09.2020 15:23
- гость -

эээээ пусть пишут)))

11.09.2020 15:24
гость

Для 50 лет это более чем

11.09.2020 15:25
гость

А ей точно 50?

11.09.2020 15:26
Mestnyi122

Хороша чертовка!

11.09.2020 15:27
- гость -

Как смешно читать такие комментарии. Конечно на любителя. Кто то любит тощих, кто то пышных, кто то высоких, кто то низких, кареглазых или голубоглазых, длинноволосых или с короткой стрижкой, блондинок или брюнеток, с белой кожей или смуглых. Всего не перечесть. А тут такой "владелец" девушки с идеальнейшей внешностью сказал своё "фи". Не все так могут в 50 выглядеть.

11.09.2020 15:27
Гость

А возраст женщины теперь принято округлять в большую сторону? До 50 ей года 4 еще.

11.09.2020 15:28
гость

До 50 ей года 4 еще

Вот и я так подумал

11.09.2020 15:36
- гость -

Когда ты - певица, но голоса нет, то надо чем-то отвлекать, чтобы пчелы не догадались. А так, да, очень хорошо выглядит, хоть и пошло.

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