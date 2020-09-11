Фото: instagram.com/natali_star74

Певица Натали примерила на себя откровенный образ во время съемок нового клипа "Поехали на дачу". 50-летняя исполнительница предстала в виде русалки, обнажив грудь и тем самым вызвав бурю эмоций у поклонников.

"Я тебя вижу" для народа На’ви из фильма "Аватар", значит, "Я тебя люблю", "Вижу тебя сердцем"... Вижу вас😉💜❤️", – подписала фото в своем Instagram Натали.

Поклонники в комментариях эмоционально отреагировали на фото. "Всегда говорил, что красивая", "Ух, Натали, как горячо", "Вашей красотой можно любоваться вечно!!!" – пишут они.

Однако нашлись и те, кто счел образ Натали слишком откровенным. "И как муж вас отпустил на такие съемки?", "Ваш муж в курсе происходящего?" – негодуют комментаторы.