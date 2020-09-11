Фото: instagram.com/natali_star74
Певица Натали примерила на себя откровенный образ во время съемок нового клипа "Поехали на дачу". 50-летняя исполнительница предстала в виде русалки, обнажив грудь и тем самым вызвав бурю эмоций у поклонников.
"Я тебя вижу" для народа На’ви из фильма "Аватар", значит, "Я тебя люблю", "Вижу тебя сердцем"... Вижу вас😉💜❤️", – подписала фото в своем Instagram Натали.
Поклонники в комментариях эмоционально отреагировали на фото. "Всегда говорил, что красивая", "Ух, Натали, как горячо", "Вашей красотой можно любоваться вечно!!!" – пишут они.
Однако нашлись и те, кто счел образ Натали слишком откровенным. "И как муж вас отпустил на такие съемки?", "Ваш муж в курсе происходящего?" – негодуют комментаторы.
Комментарии
так себе, на любителя...
Это такая тенденция на амик, писать через день, да каждый день, как "звёзды" оголяются???
эээээ пусть пишут)))
Для 50 лет это более чем
А ей точно 50?
Хороша чертовка!
Как смешно читать такие комментарии. Конечно на любителя. Кто то любит тощих, кто то пышных, кто то высоких, кто то низких, кареглазых или голубоглазых, длинноволосых или с короткой стрижкой, блондинок или брюнеток, с белой кожей или смуглых. Всего не перечесть. А тут такой "владелец" девушки с идеальнейшей внешностью сказал своё "фи". Не все так могут в 50 выглядеть.
А возраст женщины теперь принято округлять в большую сторону? До 50 ей года 4 еще.
До 50 ей года 4 еще
Вот и я так подумал
Когда ты - певица, но голоса нет, то надо чем-то отвлекать, чтобы пчелы не догадались. А так, да, очень хорошо выглядит, хоть и пошло.